Достаточно высокий спрос на долговые обязательства РФ оказывает поддержку рублю - "Открытие Брокер"

"Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,90%, недельная - до 7,91%, а месячная снизилась до 8,23%. Министр экономического развития М. Орешкин выступал в Госдуме, но не смог закончить своё общение с депутатами, так как спикер нижней палаты предложил перенести общение с министром, когда он сможет подготовиться к возникшим вопросам. Тем не менее, М. Орешкин успел сообщить, что ведомство пока сохраняет прогнозы по инфляции и росту ВВП, ожидая расширение экономики во II полугодии на 2%. Кроме того, МЭР ухудшил прогноз по рублю до 66 за доллар в текущем году с прежних 63,9 рубля. В среду Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года. Удалось реализовать бумаги на 29,004 млрд по номиналу при спросе 46,843 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,38%. То есть мы вновь можем говорить о достаточно высоком спросе на долговые обязательства РФ, что, безусловно, оказывает поддержку и рублю", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.