Движения пока укладываются в рамки существующего коридора 2450-2500 по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Внешний фон особо не располагал к оптимизму, но российский рынок акций, оказавшись перепроданным за последние дни, решил иначе. К середине дня объём торгов на основной секции "Московской биржи" достиг почти 16 млрд рублей. Движения пока укладываются в рамки существующего коридора 2450-2500 по индексу МосБиржи, поэтому пока рано говорить о какой-либо устойчивости тенденции среды", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.