БКС рекомендует открывать длинные позиции в GDR Полюса в рамках новой торговой идеи

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"БКС Глобал Маркетс" рекомендует открывать длинные позиции в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Олега Петропавловского, Кирилла Чуйко и Артема Багдасаряна.

"Мы открываем торговую идею "Лонг в GDR "Полюса" в свете крайне привлекательных мультипликаторов и наличия краткосрочных катализаторов, которые должны поддержать ожидаемый ре-рейтинг. На наш взгляд, потенциальный риск навеса из-за возможного вторичного размещения акций компании не мешает инвесторам покупать эту бумаги уже сейчас, в особенности учитывая, что SPO будет способствовать дальнейшему ре-рейтингу", - пишут эксперты.

По мнению аналитиков, GDR "Полюса" являются самыми дешевыми относительно бумаг мировых горнодобывающих компаний, входящих в топ-10.

Среди ближайших катализаторов роста котировок GDR "Полюса" аналитики называют операционные результаты компании за первый квартал 2019 года (23 апреля) и финпоказатели по МСФО за первый квартал 2019 года (конец мая).

"Риски для нашей рекомендации: просадка золота, если США и Китай договорятся и/или США поднимут ставки", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация для GDR "Полюса" от аналитиков "БКС Глобал Маркетс" - "покупать", прогнозная стоимость этих бумаг равняется $55 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $49,88 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,15 за штуку.