Рубль сдает позиции под действием нескольких драйверов снижения - БКС

"Сегодня на открытии нефть находилась под давлением, а валюты EM сдержанно снижались. На этом фоне рубль перешел к умеренному нисходящему движению. Учитывая объявленное вчера значительное увеличение покупок иностранный валюты ЦБ РФ, а также санкционный угрозы, вероятно, рубль постепенно будет нивелировать волну роста, произошедшую во второй половине февраля. Глобальные рисковые активы в отсутствие свежих позитивных драйверов также не смогут долго находиться на высоких уровнях, достигнутых благодаря мощному росту предыдущих двух месяцев", - предполагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.