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06 марта 2019 года 14:57
Рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли - FxPro
Ко вторнику криптовалюты начали умеренно отыгрывать падение, а к вечеру вторника начали ощутимо расти, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эталонный биткоин за последние 24 часа прибавляет более 3% и торгуется около $3,900. Уровень на $4K считается экспертами важным сопротивлением, уверенное превышение которого откроет путь к дальнейшему росту всего рынка. Суммарная капитализация крипто рынка вновь выросла до $132 млрд. Судя по уверенному отпору быков после последнего раунда коррекции, спекулянты, крипто-энтузиасты и частные инвесторы "прощупывают" монеты на возможное увеличение диапазона роста. Хардфорк в сети Ethereum прошел удачно, экосистема работает быстро, время формирования блока вернулось к 12.5 секундам, однако майнеры по-прежнему испытывают некую опустошенность, понимая, к чему движется развитие ETH и других криптовалют на основе PoW. "Сложность в сети ZCash остается около достигнутых максимумов на момент массового появления ASIC-устройств, цена едва удерживает уровень $50, и в случае существенного роста монеты, майнеры могут массово начать распродажу своих ZEC, - отмечает Александр Купцикевич. - Однако нужно отметить, что суточный торговый объем ZCash по сравнению с мартом прошлого года вырос на 160% до $169 млн. По мере снижения цены ZEC, росли суточные торговые объемы: в декабре 2018 после падения до уровня около $50 одна из лидирующих анонимных монет привлекла к себе уверенный, не проходящий торговый спрос около $150 млн в сутки, тогда как при цене а $200 за монету летом 2018 года суточный торговый объем колебался около $50 млн". По мнению эксперта FxPro, рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли. Эксперты не ожидают нового витка взрывного роста рынка в 2019 году, однако тут же отмечают отличные условия для инвестирования на долгосрочную перспективу. Так, цена акции Amazon после схлопывания "доткомов" выросли почти на 30,000%. Текущую ситуацию на рынке криптовалют часто сравнивают с событиями тех лет. Вопрос лишь в том, какая из монет сейчас является "Amazon", а какая "Netscape". "Индекс размещенных криптовалют на CoinMarketCap указывает, что их более 2,000. Крипто-хайп породил массу скам-проектов, первая стадия очищения коррекцией уже, вероятно, близится к концу. На основе регулирования и участия крупного капитала возникают новые проекты, которые с большой вероятностью изменят расстановку сил даже в Топ-10 криптовалют уже в ближайший год, тогда как про 99% остальных монет и вовсе не вспомнят через несколько лет. Это интересное время, когда закладывается основа новой цифровой революции", - полагает Александр Купцикевич.
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06 марта 2019 года 14:25
Улучшение настроений на финансовых рынках было связано с введением очередных мер стимулирования экономики в Китае, а также прогрессом в торговых переговорах между США и КНР, полагает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Все это отразилось на росте котировок большинства... читать дальше
.06 марта 2019 года 13:29
Доходность по 10-летним облигациям Казначейства США падает вопреки макроэкономической статистике - Julius Baer
"Во вторник доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям США опустилась до 2,70% несмотря на признаки улучшения темпов экономического роста в стране. Индекс деловых настроений в непроизводственных отраслях вырос в феврале до 59,7 п. с 56,7 п. в январе, приблизившись к недавнему... читать дальше
.06 марта 2019 года 12:35
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.06 марта 2019 года 11:18
"Фьючерсы на нефть демонстрируют негативную динамику в утренние часы на фоне опубликованных накануне данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились более чем на 7 mb, в то время как... читать дальше
.06 марта 2019 года 11:00
В то время, как "медведи" продолжают беспокоиться по поводу пересмотра отчетов по корпоративным прибылям и слабой макроэкономической ситуации, мировые рынки акций сохраняют позитивный тренд. Индекс S&P 500 продемонстрировал лучшую динамику для января и февраля с 1991 года и продолжил повышение в... читать дальше
.06 марта 2019 года 10:44
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.06 марта 2019 года 10:10
"Новостной фон в целом складывается не в пользу апсайда по сырью: негатив по Китаю (правительство скорректировало темп роста эк-ки до 6-6,5% в т.г.), планы американских сланцевиков Exxon и Chevron добывать в Пермианском бассейне ок. 2 млн барр./день через 5 лет (+ 50% от текущей добычи в... читать дальше
.06 марта 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду. читать дальше
.05 марта 2019 года 19:30
Поддержка нефтяного актива со стороны фундаментальных факторов, на взгляд главног оаналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, продолжает свое действие. Нефтяной рынок готовится к автомобильному сезону, формируя соответствующее повышение спроса на энергоносители. Новостной фон продолжает планомерно... читать дальше
.05 марта 2019 года 17:59
Доллар США сохраняет хороший спрос на фоне существенного сдвига настроений на рынке в начале недели - Saxo Bank
"Вышедшее ночью заявление Резервного банка Австралии не принесло ничего нового, - полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Остается только чесать в затылке, почему Лоу и компания решились явным образом сохранить прогноз роста ВВП на 3% на 2019 год при всей неопределенности на... читать дальше
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