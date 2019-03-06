Рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли - FxPro

Ко вторнику криптовалюты начали умеренно отыгрывать падение, а к вечеру вторника начали ощутимо расти, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эталонный биткоин за последние 24 часа прибавляет более 3% и торгуется около $3,900. Уровень на $4K считается экспертами важным сопротивлением, уверенное превышение которого откроет путь к дальнейшему росту всего рынка. Суммарная капитализация крипто рынка вновь выросла до $132 млрд. Судя по уверенному отпору быков после последнего раунда коррекции, спекулянты, крипто-энтузиасты и частные инвесторы "прощупывают" монеты на возможное увеличение диапазона роста.

Хардфорк в сети Ethereum прошел удачно, экосистема работает быстро, время формирования блока вернулось к 12.5 секундам, однако майнеры по-прежнему испытывают некую опустошенность, понимая, к чему движется развитие ETH и других криптовалют на основе PoW.

"Сложность в сети ZCash остается около достигнутых максимумов на момент массового появления ASIC-устройств, цена едва удерживает уровень $50, и в случае существенного роста монеты, майнеры могут массово начать распродажу своих ZEC, - отмечает Александр Купцикевич. - Однако нужно отметить, что суточный торговый объем ZCash по сравнению с мартом прошлого года вырос на 160% до $169 млн. По мере снижения цены ZEC, росли суточные торговые объемы: в декабре 2018 после падения до уровня около $50 одна из лидирующих анонимных монет привлекла к себе уверенный, не проходящий торговый спрос около $150 млн в сутки, тогда как при цене а $200 за монету летом 2018 года суточный торговый объем колебался около $50 млн".

По мнению эксперта FxPro, рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли. Эксперты не ожидают нового витка взрывного роста рынка в 2019 году, однако тут же отмечают отличные условия для инвестирования на долгосрочную перспективу. Так, цена акции Amazon после схлопывания "доткомов" выросли почти на 30,000%. Текущую ситуацию на рынке криптовалют часто сравнивают с событиями тех лет. Вопрос лишь в том, какая из монет сейчас является "Amazon", а какая "Netscape".

"Индекс размещенных криптовалют на CoinMarketCap указывает, что их более 2,000. Крипто-хайп породил массу скам-проектов, первая стадия очищения коррекцией уже, вероятно, близится к концу. На основе регулирования и участия крупного капитала возникают новые проекты, которые с большой вероятностью изменят расстановку сил даже в Топ-10 криптовалют уже в ближайший год, тогда как про 99% остальных монет и вовсе не вспомнят через несколько лет. Это интересное время, когда закладывается основа новой цифровой революции", - полагает Александр Купцикевич.