С начала этой недели в банковском секторе образовался дефицит рублевой ликвидности - Райффайзенбанк

С начала этой недели в банковском секторе образовался дефицит рублевой ликвидности, о чем, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, свидетельствует появление относительно большой рублевой задолженности банков перед ЦБ РФ по операциям валютный своп (до 110,8 млрд руб.), а также возросла задолженность по операциям РЕПО по фиксированной ставке (с 2,2 млрд руб. до 18,1 млрд руб.), даже потребовалось привлечь кредиты o/n (2,4 млрд руб.).

"Все эти средства являются дорогими (8,75% годовых), однако их использование по каким-то причинам не вызвало никакого всплеска ставок междилерского рынка (за исключением того, что рублевая ставка по валютному свопу превышает RUONIA на 20 б.п., но все равно остается сильно ниже фиксированной ставки ЦБ РФ по предоставлению ликвидности), - отмечают эксперты банка. - Исходя из объемов привлеченных средств, это крупный(-е) банк(-и), который(-е) 1) имеет(-ют) некоторый избыток валютной ликвидности; 2) испытывает(-ют) дефицит рублевой ликвидности и при этом не прибегает(-ют) к использованию рыночных операций (хотя это было бы значительно дешевле) для его покрытия. Мы полагаем, что это, скорее всего, один участник. Таким участником может являться, например, банк, имеющий большой долг перед Минфином и поэтому заинтересованный в низкой ставке RUONIA (поскольку к ней привязаны депозиты от Минфина), поэтому временная потребность в рублях покрывается за счет дорогих средств ЦБ РФ, а не на междилерском рынке".

Специалисты Райффайзенбанк не исключают, что в конце прошлого года некоторым банком был куплен большой объем валюты на споте (что могло оказать давление на курс рубля, который в декабре обесценился с 66 руб./долл. до почти 70 руб./долл.). Банк мог осуществить эту покупку за счет снижения ОВП от погашения/конвертации валютных кредитов для пополнения валютной ликвидности (под предстоящие в этом году оттоки). Это оказало негативный эффект на его рублевую ликвидность, который проявился сейчас (после уплаты налогов).

"По-видимому, пока этот участник не удовлетворит свою потребность в рублевой ликвидности, рублевые ставки по FX swap будут оставаться повышенными (что занижает базисные спреды на коротких сроках). При этом не исключено (хотя и маловероятно), что этот участник решит продать валюту на споте для пополнения своей рублевой ликвидности. Это может транслироваться во временное избыточное укрепление рубля, что станет хорошим моментом для покупки в преддверии ожидаемого нами ослабления в апреле-мае", - резюмируют аналитики Райффайзенбанка.