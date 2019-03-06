Пара доллар/рубль сегодня вряд ли выйдет за пределы торгового диапазона 65,6-66,0 руб. - ИК "Велес Капитал"

"К концу первой половины дня в среду доллар торговался в зеленой зоне практически на всех площадках развивающихся рынков. Еще накануне вечером американская валюта получила поддержку от хороших данных по деловой активности и рынку недвижимости в США. В частности, индекс доллара поднимался до отметки в 97 пунктов, обновив двухнедельный максимум. Однако уже в среду индекс USD к корзине шести основных валют торговался вблизи нулевых отметок, тогда как на площадках EM американская валюта сохраняла заметное преимущество", - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В среду вечером внимание инвесторов на мировых рынках будет приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США, а также данным по числу занятых вне с/х сектора от ADP. Однако, по мнению эксперта ИК, весьма вероятно, что российский валютный рынок достаточно сдержанно отыграет внешнюю статистику, и пара доллар/рубль вряд ли выйдет за пределы торгового диапазона с начала марта (65,6-66,0 руб.).

"На внутреннем рынке в банковскую систему возвращаются 860 млрд руб., абсорбированных в рамках операций ЦБ "тонкой настройки". Кроме того, возможен дальнейший приток ликвидности по бюджетному каналу (с начала месяца на корсчета банков данным способом пришло уже почти 300 млрд руб.). Все вместе будет способствовать снижение рублевых ставок и задолженности банков по операциям РЕПО с Федеральным казначейством", - резюмирует Юрий Кравченко.