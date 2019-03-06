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06 марта 2019 года 12:35
Китай увеличивает свой вес в индексе MSCI Emerging Markets - Julius Baer
1 марта группа MSCI объявила о поэтапном четырехкратном увеличении веса акций компаний из материкового Китая в собственном индексе развивающихся стран, отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. В мае он будет повышен с 5% до 10%, в августе - до 15% и в ноябре - до 20%. Постепенное повышение позволяет избежать сильного влияния на рынок. В итоге доля китайских акций в индексе MSCI Emerging Markets поднимется с 0,8% до 3,3%. Совокупная капитализация компаний, торгующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, составляет 6,8 трлн долл. США, что делает их вторым крупнейшим фондовым рынком мира. Тем не менее, закрытость этих площадок ограничивала их вес в международных индексах. Открытие китайских бирж для иностранных инвесторов позволило рассчитывающим индексы международным аналитическим компаниям включать их в соответствующие показатели. По оценкам аналитиков, доля акций компаний материкового Китая, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, в портфелях фондов развивающихся рынков на текущий момент составляет всего 1,8%. Таким образом им придется дополнительно купить бумаг на 67 млрд долл. США, чтобы выровнять соотношение. Несмотря на то, что этот объем составляет всего 0,01% совокупной капитализации, новость оказывает сильную психологическую поддержку сектору. Рынку Южной Кореи потребовалось четыре года, чтобы повысить вес своих акций с 20% в 1992 году до 50% в 1998 году и еще два года на полное включение к 1998 году. Для китайского рынка полное его включение в индекс позволит получить долю в 15% от MSCI Emerging Markets, а при учете "офшорного" рынка Гонконга доля в индексе составит 41,5%. Этот показатель может быть еще выше, если учесть все планируемые размещения акций китайских компаний. В итоге Китай может начать торговаться отдельно от других развивающихся рынков, чтобы не мешать их росту.
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