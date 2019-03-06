Сегодня российская валюта может получить определенную поддержку по итогам размещений ОФЗ - "Нордеа Банк"

"Рубль остается в узких торговых диапазонах с начала недели. В паре с долларом рубль остается в диапазоне 65.5-66, в паре с евро чуть более выражена тенденция к укреплению на фоне ослабления позиций европейской валюты на глобальных площадках. Накануне рубль практически не отреагировал на публикацию предстоящих в марте покупок валюты Минфином, несмотря на то, что фактические объемы оказались заметно выше консенсус прогноза (366 млрд руб. при прогнозе в 304 млрд руб.). Сегодня российская валюта может получить определенную поддержку по итогам размещений ОФЗ, которые могут пользоваться дополнительным спросом на фоне позитивных данных по инфляционным ожиданиям, подкрепляющих уверенность игроков в отсутствии необходимости дальнейшего повышения ставки ЦБ", - отмечают в "Нордеа Банке".