Фьючерсы на Brent продолжают формировать треугольник - БКС

"Во вторник нефтяные котировки остались примерно на прежних уровнях. Фьючерсы на Brent продолжают формировать треугольник, выход из которого может сопровождаться хорошим импульсным движением, привлекательным для спекулянтов. Ориентирами пробоя можно предположить снизу уровень поддержки $64,5 за баррель, а сверху отметку $67 за баррель", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.