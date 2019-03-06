Активность покупателей на рынке акций может оставаться ограниченной - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе активность покупателей на рынке акций может оставаться ограниченной. Сообщение API о росте запасов сырой нефти в США на 7,3 млн баррелей за неделю оказало некоторое давление на котировки нефтяных фьючерсов, в то время как детали ожидаемого торгового соглашения между США и КНР (которое могло бы оказать поддержку фондовому рынку) пока отсутствуют. Во второй половине дня (18:30 мск) ожидается отчет Минэнергетики США по запасам нефти. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием пока остается консолидация в диапазоне 65,5-66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.