Если внешний фон продолжит ухудшаться, индекс МосБиржи может подойти к нижней границе канала 2450-2500 пунктов - Алор Брокер

"Вчера по итогам дня российский рынок акций потерял чуть менее трети процента на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Особых причин для распродаж пока нет, но впереди не видно и позитива, который говорил бы о необходимости удерживания бумаг в портфелях. Впрочем, отдельные идеи на рынке есть. Сегодня с утра картина не очень радужная. Основные американские индексы закрылись в легком "минусе", а фьючерсы на них теряют с утра около 0,2%. Чуть менее чем на процент падает нефть. Несмотря на вечерний рост фьючерсов на российские "голубые фишки", основной рынок может открыться сегодня в "минусе". Если внешний фон продолжит ухудшаться, индекс МосБиржи вполне может подойти к нижней границе канала 2450-2500 пунктов. И тогда обстановка станет напряженной: пробой этой поддержки вызовет срабатывание "стопов" у многих среднесрочных инвесторов, что грозит довольно быстрым падением индекса в район 2400 пунктов. Вполне вероятно, что российский рынок сменит тренд на нисходящий, как это часто бывает весной", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.