Каких-либо значимых драйверов для роста российских индексов перед открытием торгов среды нет - Инвестиционная палата

"Каких-либо значимых драйверов для роста российских индексов перед открытием торгов среды, на наш взгляд, найти не удалось. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, сигналы с рынка энергоносителей говорят о возросших рисках снижения цен на фоне прогнозов роста добычи нефти и замедления темпов роста экономики Китая. На внутреннем рынке продолжается сезон отчетностей за 2018 год, особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить прогнозом компаний на текущий год. Ближайшими сильными уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступает значение 2445 пунктов, по индексу РТС - 1165 пунктов", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.