Индекс МосБиржи начет торги на отрицательной территории - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3%, вблизи отметки 2460 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2480 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить наблюдавшееся накануне "боковое" движение на негативной территории", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.