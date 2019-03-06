Сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса МосБиржи, вероятно, в нижней половине диапазона 2450-2500 - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок вчера продолжил плавное снижение - индекс МосБиржи потерял около 0,3%, перебравшись в нижнюю половину диапазона 2450-2500 пунктов, в котором проводит три последние недели. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в нижней половине диапазона", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.