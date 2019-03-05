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05 марта 2019 года 18:53
Ренессанс Капитал поднял оценку акций ЛУКОЙЛа на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с 5860 рублей до 6400 рублей за штуку, говорится в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Модель оценки "ЛУКОЙЛа" аналитики ИК скорректировали с учетом сильных показателей нефтекомпании за четвертый квартал 2018 года, что привело к повышению прогнозной стоимости ее акций. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 6065,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5512,5 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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