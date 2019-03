IPO Lyft может стать мощным катализатором роста для акций Яндекса - Альфа-банк

Первичное размещение акций (IPO) Lyft Inc., основного конкурента Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США, ожидаемое в конце марта текущего года, может стать катализатором роста котировок акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), говорится в обзоре Альфа-банка.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, размещение акций Lyft даже по нижней границе предполагаемого ценового диапазона создаст 30%-ный потенциал роста котировок акций "Яндекса".

"По нашему мнению, IPO Lyft вызовет серьезную переоценку компаний, занимающихся подобным бизнесом, включая "Яндекс". Более того, по сравнению с Lyft "Яндекс.Такси" предлагает инвесторам привлекательное сочетание более высоких темпов роста и более четкого прогноза", - пишут эксперты банка.

Как сообщалось, Lyft подал документы на проведение IPO на фондовой бирже NASDAQ. Компания намерена разместить два класса акций под тиккером "LYFT". Указанный объем размещения - $100 млн, однако высока вероятность, что показатель будет изменен.

Организаторами IPO Lyft выбраны JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse Group AG и Jefferies Financial Group Inc. Эти финкомпании полагают, что оценка Lyft в рамках IPO может составить от $20 млрд до $25 млрд.