Фундаментальный базис для продолжения роста нефтяных цен сохраняется - БКС

Поддержка нефтяного актива со стороны фундаментальных факторов, на взгляд главног оаналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, продолжает свое действие. Нефтяной рынок готовится к автомобильному сезону, формируя соответствующее повышение спроса на энергоносители. Новостной фон продолжает планомерно наполняться информацией о прилежном исполнении сделки со стороны экспортёров, как со стороны ОПЕК, так и РФ. Дополнительным фактором поддержки являются вербальные интервенции экспортёров, постепенно проникающие в рынок, о рассмотрении вопросов продления действия пакта до конца года на апрельском или июньском заседании стран-участников. В результате эксперт прогнозирует, что фундаментальный базис для продолжения роста нефтяных цен в перспективе ближайших месяцев остается достаточно сильным.

"Заметим, что некоторая волатильность котировок нефтяного актива, наблюдаемая в последние две недели, может быть вызвана отсутствием уверенности участников рынка в наличии конкретики по разрешению торговых прений США и Китая, - подчеркивет специалист "БКС Премьер". - Несмотря на тот факт, что новостной фон по переговорам Штатов и Поднебесной сейчас оценивается нами как умеренно-позитивный - с обеих сторон звучат заявления о наличии компромисса в разрешении ряда разногласий - акцент внимания рынка остается смещенным на итоговую встречу глав государств, которая должна пройти во второй половине марта. Инвесторы, вероятно, полагают, что доверять найденным компромиссам можно лишь в случае их подтверждения на самом высшем уровне власти обеих сторон".

Сомнения рынка по этому вопросу понятны - в ходе ежегодного заседания Компартии в Китае подтверждено снижение прогнозов по росту ВВП Поднебесной на 2019 год до уровней 6-6,5%, что воспринимается инвесторами как однозначное проявление деструктивного характера воздействия торгового спора на экономику крупнейшего в мире импортёра нефти. На взгляд Антона Покатовича, вряд ли итоги заседания коммунистической партии преподнесут участникам рынка масштабные сюрпризы - наличие тревожных предпосылок в экономике КНР сейчас, вероятно, очевидно для большинства инвесторов.

"В результате полагаем, что на текущей неделе на нефтяном рынке вряд ли сформируются высокоамплитудные движения - существенный сдвиг в настроениях рынка видится более вероятным по итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа в конце марта. Ожидаемый диапазон движения нефтяных котировок до конца недели - 65,2-67,1$", - заключает эксперт "БКС Премьер".