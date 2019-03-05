Аукционы ОФЗ: Минфин протестирует текущий уровень аппетита к риску на рынке госбумаг - Промсвязьбанк

На текущий момент Минфин исполнил свою квартальную программу заимствований в размере 450 млрд руб. на 54% - для ее реализации на оставшихся 4 аукционах министерству необходимо продавать госбумаг примерно по 50 млрд руб., указывает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. При этом в разрезе срочности остаток размещения коротких ОФЗ составляет порядка 170 млрд руб. Кроме того, учитывая не слишком позитивную рыночную конъюнктуру, выбор в пользу длинных госбумаг (15 и 7,5 лет) на завтрашнем аукционе выглядит, по мнению эксперта. несколько агрессивно.

"Сегодня котировки госбумаг меняются слабо - доходность 15-летнего выпуска ОФЗ 26225 снижается на 1 б.п. - до 8,52% годовых, 7,5-летнего выпуска ОФЗ 26226 - прибавляет 3 б.п. (8,35% годовых), - комментирует специалист банка. - В целом котировки среднесрочных и долгосрочных госбумаг продолжают консолидироваться в достаточно узком диапазоне - ключевым фактором неопределенности для ОФЗ остаются санкции США: - так и не смог восстановиться после падения в середине февраля на возобновлении санкционной риторики, несмотря на словесные интервенции ЦБ РФ относительно возможности снижения ставки уже в текущем году на фоне стабилизации инфляции. Вместе с тем, текущий спрэд к ключевой ставке по длинным ОФЗ (77 б.п.), выглядят интересно для формирования спекулятивной позиции: "санкционный" риск в данной премии мы оценивает в размере 40-50 б.п., при снижении которого бумаги продемонстрируют уверенный рост котировок. Таким образом, Минфин на завтрашних аукционах сможет протестировать текущий уровень аппетита к риску на рынке ОФЗ".