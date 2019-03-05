Американская экономика сохранит высокие темпы роста в 2019 году - Julius Baer

"Американская экономика продемонстрировала удивительно сильную динамику в IV квартале 2018 года: объем ВВП в годовом выражении прибавил 2,6%, что оказалось выше консенсус-прогноза (2,2%), - отмечает экономист Julius Baer Дэвид Коль. - Рост по итогам 2018 года в целом достиг 2,9%. По нашим оценкам, в текущем году можно ожидать увеличение ВВП на 2,5%. Опасения сильного замедления потребительского спроса в конце прошлого года не оправдались. Тем временем, большой вклад деловых инвестиций в рост экономики сигнализирует, что американские компании собираются наращивать производственные мощности. До начала замедления ВВП все еще возможна позитивная динамика, в том числе потому, что снижение налогов оказывает более продолжительный и ярко выраженный эффект, чем ожидалось ранее. Смягчение регулирования также остается мощным стимулом для деловых инвестиций".

Тогда как потребление и инвестиции продолжают быть главными драйверами роста американской экономики, инвестиции в жилищное строительство замедляются. Несмотря на попытки увеличить американский экспорт через введение новых пошлин, вклад чистого экспорта в ВВП остался отрицательным и не оказал особого влияния на рост в IV квартале 2018 года. Схожую динамику продемонстрировали и государственные расходы, указывает эксперт Julius Baer.

Публикация на текущей неделе "Бежевой книги" (доклада ФРС США об экономической ситуации в стране) должна предоставить актуальную и более подробную картину деловой конъюнктуры в стране. Последняя статистика поддерживает политику американского регулятора по отказу от дальнейшего повышения процентных ставок. Тем временем, свежие цифры говорят о росте экономики выше потенциального уровня, так что следующим шагом ФРС США может быть отнюдь не снижение ставок, полагает Дэвид Коль.