Доллар США сохраняет хороший спрос на фоне существенного сдвига настроений на рынке в начале недели - Saxo Bank

"Вышедшее ночью заявление Резервного банка Австралии не принесло ничего нового, - полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Остается только чесать в затылке, почему Лоу и компания решились явным образом сохранить прогноз роста ВВП на 3% на 2019 год при всей неопределенности на внутреннем жилищном фронте, а также геополитических и торговых проблемах за океаном. Вечером, после выступления управляющего Лоу, ситуация может несколько проясниться. Кроме того, в самом начале утренней торговли в Азии выйдут данные о ВВП Австралии за IV квартал".

Вчерашний торговый день на американском рынке акций наконец показал всплеск волатильности, причем около мощной линии сопротивления в индексе S&P 500. По мнению эксперта, вряд ли было совпадением то, что казначейские облигации США развернулись в рост после нескольких дней распродажи на прошлой неделе.

"На валютном рынке, что и неудивительно, иена в связи с этими событиями перешла от слабости в широком спектре к широкому укреплению, и мы ожидаем, что она будет для форекса показателем сочетания слабой склонности к риску и сильного рынка облигаций (на такую корреляцию указывают вчерашние события). Плотность событий экономического календаря растет: сегодня выйдет индекс деловой активности в непроизводственной сфере для США (после очень высокого январского значения 56,7 ожидается повышение до 57, такие высокие ожидания легко могут быть обмануты), завтра последует заседание Банка Канады, а в четверг - Европейского центрального банка", - резюмирует Джон Харди.