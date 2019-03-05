Наилучшая стратегия на рынке акций - ждать более низких уровней - ГК "ФИНАМ"

"На российском фондовом рынке опять преобладают продажи. Ввиду растущих рисков новых санкций нерезиденты стремятся уменьшить вложения в наши активы. Под наибольшим давлением продолжает находится банковский сектор. Также под давлением находятся и российские ретейлеры. В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" просел на 0,3%, до 2466 пунктов, валютный РТС потерял 0,4%, откатившись до 1181 пункта. Наилучшая стратегия - ждать более низких уровней, и в апреле, а то и мае покупать наиболее интересные дивидендные российские истории", - считает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.