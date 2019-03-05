Рынок акций продолжит торговаться в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций продолжит торговаться в унылом "минусе" на ожиданиях неприятностей из США. Впрочем, американские законодатели пока могут быть заняты деятельностью Д. Трампа и возможностями направить его по пути импичмента. С другой стороны, связь с Россией - это один из пунктов обвинений демократами нынешнего главы Белого дома. Пока существует неопределённость по вопросам ограничений, отечественный рынок не сможет расти", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.