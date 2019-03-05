Рубль не спешит выходить вниз из диапазона консолидации - БКС

"Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, после чего ушла вверх, приблизившись ко вчерашнему максимуму, но затем вернулась к уровню закрытия предыдущей сессии, торгуясь сейчас в небольшом "плюсе". Пара EUR/RUB во вторник также открылась вниз, после чего продолжила консолидироваться, демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке. Вчера вечером рубль растерял значительную часть дневных достижений на фоне активного снижения нефтяных цен. Сегодня нефть продолжает оставаться под давлением, однако валюты развивающихся стран к концу предыдущей сессии смогли стабилизироваться и сегодня восстанавливаются, частично компенсируя для рубля негатив, связанный с нисходящей динамикой нефтяного рынка. Однако в целом ситуация для глобальных рисковых активов остается достаточно неблагоприятной. Ресурс, связанный с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем, почти полностью себя исчерпал. Инвесторы опасаются, что вслед за Китаем американский протекционистский прессинг испытают другие крупные экономики. Учитывая, что они и так ослаблены, длительный и трудный процесс нахождения точек соприкосновения по внешнеторговым проблемам может спровоцировать замедление роста мировой экономики.

Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. После обновления двухнедельного максимума индекс гособлигаций RGBI вчера развернулся вниз и сегодня продолжил снижаться. Кроме того, дополнительное давление на российскую валюту оказала информация о том, что в марте Банк России увеличит на 60% объем ежедневных покупок валюты, осуществляемых в рамках реализации бюджетного правила. Несмотря на столь негативное сочетание факторов, рубль не спешит выходить вниз из диапазона консолидации, сформированного на прошлой неделе", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.