При текущих ценах на нефть рубль остается недооцененным - УК "Райффайзен Капитал"

"Официальный курс рубля остается довольно стабильным в диапазоне 65-66 руб./$ под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, решение ФРС США взять паузу в цикле повышения процентной ставки и нормализация торговых отношений между США и Китаем являются позитивными факторами для валют и долговых рынков развивающихся стран. С другой, новые угрозы санкций, бюджетное правило играют в пользу ослабления рубля. При этом фундаментально при текущих ценах на нефть рубль остается недооцененным", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.