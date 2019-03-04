Игроки рынка акций предпочитают занять выжидательную позицию до появления более существенных стимулов для роста - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать направленного движения, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 66 долларов. Также поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно. Несмотря на это, к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился символически, удержав позиции в районе 2477 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Полиметала, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались Яндекс и НЛМК, прибавившие 3% и 2,9% соответственно. Отметим, что на графике индекса МосБиржи сохраняется консолидация в диапазоне 2450 - 2500 пунктов. При этом сегодняшнего позитива с внешних рынков "быкам" не хватило даже для того, чтобы подобраться к верхней границе консолидации. Видимо, в текущий момент игроки не готовы активно наращивать длинные позиции и предпочитают занять выжидательную позицию до появления более существенных стимулов для роста", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.