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04 марта 2019 года 18:55
Игроки рынка акций предпочитают занять выжидательную позицию до появления более существенных стимулов для роста - Промсвязьбанк
"В понедельник российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать направленного движения, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 66 долларов. Также поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно. Несмотря на это, к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился символически, удержав позиции в районе 2477 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Полиметала, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались Яндекс и НЛМК, прибавившие 3% и 2,9% соответственно. Отметим, что на графике индекса МосБиржи сохраняется консолидация в диапазоне 2450 - 2500 пунктов. При этом сегодняшнего позитива с внешних рынков "быкам" не хватило даже для того, чтобы подобраться к верхней границе консолидации. Видимо, в текущий момент игроки не готовы активно наращивать длинные позиции и предпочитают занять выжидательную позицию до появления более существенных стимулов для роста", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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04 марта 2019 года 17:21
Цены на нефть за неделю почти не изменились, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Данные PMI обрабатывающей промышленности Китая вышли разочаровывающие, что подтверждает ожидания замедления экономики в обозримой перспективе. Соответственно, это снижает потенциальный объем... читать дальше
.04 марта 2019 года 16:03
Котировки нефти марки Brent поднялись в понедельник на 1%, достигнув 65,5$, но техническая картина по итогам прошлой недели выглядит негативно. С учётом сезонного фактора, указывает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник, с прицелом на март цены на нефть могут запросто потерять до 10%. читать дальше
.04 марта 2019 года 15:18
"На глобальном валютном рынке аномально низкая волатильность наблюдается уже второй месяц. Сегодня также по всем валютным парам нет сильных движений. Индекс доллара уже несколько недель торгуется в диапазоне 96-96,5, а ключевая валютная пара евро/доллар - в диапазоне 1,13-1,14. Пока весь... читать дальше
.04 марта 2019 года 13:30
Доллар США снова показал рост в пятницу, несмотря на более слабые, чем ожидалось, показатели по американской экономике, оказав давление на котировки золота и серебра. Как только цены опустились ниже основного уровня поддержки, технические трейдеры подлили масла в огонь. Цены на золото снизились... читать дальше
.04 марта 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки начинают неделю умеренным ростом на фоне сообщений о том, что США и КНР близки к заключению торгового соглашения. Brent достигает отметок $65,2/bbl, WTI торгуется в районе $55,9/bbl. Тема торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином продолжает позитивно влиять на нефтяной... читать дальше
.04 марта 2019 года 11:56
MSCI увеличит вес китайских акций класса А в своих индексах, сообщил провайдер. Коэффициент включения повысится с 5%, до 20%, в три этапа, к ноябрю 2019 г. вместо мая 2020 г. MSCI - авторитетный бенчмарк. На него ориентируются фонды, под управлением которых находятся активы на $1,9 трлн. По... читать дальше
.04 марта 2019 года 10:31
Фьючерсы на Brent в пятницу снизились после неудавшегося восстановления цен выше $67 за баррель. Котировки переходят в "боковую" консолидацию и могут торговаться на этой неделе в диапазоне $64-67 за баррель, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Дальнейшие... читать дальше
.04 марта 2019 года 10:17
"На начало текущей недели нефть смотрится неплохо, подпитываемая новостями по сделке между Китаем и США, а также статистикой по добыче нефти странами ОПЕК. Так, по сообщению WSJ, Китай и США перешли на финальный этап переговоров по торговле, итогом которых может быть снижение ряда пошлин Китаем в... читать дальше
.04 марта 2019 года 09:59
"Пока не спешит отыгрывать американо-китайский позитив нефть, оставаясь вблизи 66 долларов за баррель. Возможно, на рынке еще остался страх того, что Трамп вновь может принять меры для недопущения роста котировок. С другой стороны, традиционная пятничная статистика от американской Baker Hughes... читать дальше
.04 марта 2019 года 09:48
"Нефть в пятницу теряла более 2% на слабой статистике из США и новостях о росте экспорта из региона. В частности, после 3-месячного перерыва партия сырья была отправлена в Китай. Не помогло и снижение числа буровых установок на 10 единиц. Локально на рынке нефти наблюдается перевес продавцов,... читать дальше
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