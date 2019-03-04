Российский фондовый рынок продолжит консолидацию - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в начале дня на 0,3-0,45%. Вполне естественно, что основным фактором роста фьючерсов являются новости о подготовке встречи лидеров США и КНР для подписания торгового соглашения. Ещё не все детали обсуждены, ещё не все противоречия преодолены, но перспективы уже появились. Макроэкономический календарь понедельника почти пуст. Выйдет лишь статистика расходов на строительство. Впрочем, самое важное на текущей неделе произойдёт в пятницу, когда появится статистика по американскому рынку труда. Российский рынок продолжит консолидацию, так как любой его оптимизм, связанный с Китаем или нефтью, сдерживается неопределённостью санкционной политики США. Соответственно, пока сложно ожидать каких-либо существенных движений в индексе МосБиржи и курсе рубля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.