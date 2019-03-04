"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Мосбиржи на 17%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на 17% - до 116 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 123,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 91,37 рубля за штуку.