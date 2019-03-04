Цены на нефть могут запросто потерять до 10% - ГК "ФИНАМ"

Котировки нефти марки Brent поднялись в понедельник на 1%, достигнув 65,5$, но техническая картина по итогам прошлой недели выглядит негативно. С учётом сезонного фактора, указывает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник, с прицелом на март цены на нефть могут запросто потерять до 10%.