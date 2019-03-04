Трамп выступает за дешевый доллар - Аналитика Онлайн

"Все, что делает Дональд Трамп, способствует подъему американской экономики. Дешевый доллар - это позитив для американских компаний. Торговая сделка между США и Китаем - также позитив для американского рынка и в целом для мирового рынка акций. Победителями от всего этого станут не только США, но и развивающиеся страны, валюты которых могут вырасти на фоне перемирия между Китаем и США. Но пока от слов к делу никто не перешел, мы считаем, что данные ранее рекомендации сохраняют свою актуальность. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. Ожидаем смещения торгового диапазона в район 67-68 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.