Пока весь фундаментал выглядит не в пользу евро - ГК "ФИНАМ"

"На глобальном валютном рынке аномально низкая волатильность наблюдается уже второй месяц. Сегодня также по всем валютным парам нет сильных движений. Индекс доллара уже несколько недель торгуется в диапазоне 96-96,5, а ключевая валютная пара евро/доллар - в диапазоне 1,13-1,14. Пока весь фундаментал выглядит не в пользу евро, но сильный доллар очень не хочет видеть Трамп, который постоянно об этом говорит и пишет. Он думает, что бесконечно сможет манипулировать и рынком акций, и курсом американского доллара, но рано или поздно его слова рынок перестанет воспринимать всерьёз", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.