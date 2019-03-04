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04 марта 2019 года 14:45
В течение текущей короткой недели мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 65,5-66,0 руб. - ИК "Велес Капитал"
В начале недели на развивающихся рынках не наблюдается единой динамики торгов, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, к середине дня рубль торговался в плюсе на ряду с индийской рупией, в то же время заметное ослабление демонстрировали турецкая лира и мексиканское песо. Аппетит инвесторов на развивающихся рынках в настоящее время подогревается наметившимся прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем. Однако настроения участников рынка периодически омрачаются событиями, создающими препятствия на пути к заключению торгового соглашения (например, ситуация с задержанием финдиректора китайской компании Huawei; требование американского президента о незамедлительной отмене китайских пошлин на сельскохозяйственную продукцию из США). По мнению эксперта ИК, на стороне рубля выступают также котировки нефти (+0,8% по марке Brent к началу второй половины дня в понедельник), поддержанные в конце прошлой недели данными о снижении числа буровых установок в США до минимума с мая прошлого года. Кроме того, на внутреннем межбанковском рынке сразу после завершения налогового периода Банк России приступил к изъятию ликвидности через дополнительные операции "тонкой настройки" (в частности, сегодня регулятор расширил лимит по данным операциям), что поддерживает спрос на рублевые средства (в том числе на бюджетную ликвидность от Федерального казначейства) и ставки МБК вблизи максимумов с конца января. "В течение текущей короткой недели мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 65,5-66,0 руб., однако не исключаем тестирования верхней границы указанного интервала. Впрочем, для полноценного закрепления выше 66 руб. американской валюте потребуются факторы геополитического характера", - резюмирует Юрий Кравченко.
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