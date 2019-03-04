БКС открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи" на дивидендных ожиданиях

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой.

По мнению эксперта, биржа может направить на дивиденды 90% от чистой прибыли за 2018 год в свете хороших результатов, компенсировав инвесторам отмену промежуточного дивиденда в прошлом году.

"Мы считаем, что "Мосбиржа" вполне может выплатить 90% чистой прибыли за 2018 год в виде дивидендов, поскольку потребности в капзатратах (2,1-2,2 млрд рублей) обеспечены, а уровень капитализации НКЦ достаточно высок - Н1.0 составляет 18,4%. Таким образом, дивиденд в размере 7,6 рубля на акцию соответствует дивидендной доходности 8,4% и должен нивелировать разрыв, возникший вследствие падения котировок во втором полугодии 2018 года из-за отмены дивидендов за первое полугодие прошлого года", - говорится в отчете.

Как полагает Е.Царева, объявление биржей дивиденда 6 марта может стать главным катализатором в краткосрочной перспективе, который обеспечит ре-рейтинг акций на 10% - ближе к уровням, наблюдавшимся до отмены промежуточных дивидендов.