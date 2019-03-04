В марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина до 16,3 млрд руб. - Банк "Санкт-Петербург"

"В марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина до 16,3 млрд

руб. с 12,5 млрд руб. месяцем ранее. При этом первый квартал остается традиционно сильным с точки зрения притока валюты по текущему счету платёжного баланса (выручка от экспортных операций). Тем не менее, санкционная угроза остается ключевым риском для рубля. В случае ужесточения санкций вероятен более активный выход нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль. При этом в отсутствии санкций мы не ожидаем существенного ослабления рубля", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".