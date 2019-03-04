В рамках недели рубль может попытаться вернуться ближе к нижней границе диапазона 65-66 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"В рамках недели рубль может попытаться вернуться ближе к нижней границе диапазона 65-66 в паре с долларом. В паре с евро российская валюта может чувствовать себя несколько лучше, чем в паре с долларом, поскольку предстоящее 7 марта заседание ЕЦБ несет в себе определенные риски для европейской валюты. В коммюнике и пресс-конференции по итогам заседания могут появиться некоторые детали относительно возможного запуска новой программы поддержки ликвидности банковского сектора в ответ на явное замедление европейской экономики", - прогнозируют в "Нордеа Банке".