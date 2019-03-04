Фондовые инвесторы будут отыгрывать данные годовых отчетов и перспективы дивидендных выплат - "НФК-Сбережения"

"На российском рынке акций текущая обстановка позволяет сконцентрироваться на внутренних новостях компаний. В ближайшее время инвесторы будут отыгрывать данные годовых отчетов и перспективы дивидендных выплат. В частности, на этой неделе в связи с предстоящими публикациями итогов ожидаются движения в акциях "Аэрофлота", "ЛУКОЙЛа", "Интер РАО" и "МосБиржи", - отмечает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

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