Распродажа на рынках золота и серебра объясняется динамикой доллара США - Julius Baer

Доллар США снова показал рост в пятницу, несмотря на более слабые, чем ожидалось, показатели по американской экономике, оказав давление на котировки золота и серебра. Как только цены опустились ниже основного уровня поддержки, технические трейдеры подлили масла в огонь. Цены на золото снизились на 1,5% до 1 293 долл. США за унцию, в то время как серебро подешевело на 2,6% до 15,2 долл. США за унцию.

"Основываясь на самых свежих данных Комиссии по срочной биржевой торговле США, которые однако не являются достаточно актуальными в связи с приостановкой работы правительства, настроения спекулятивных трейдеров на рынках золота и серебра в последнее время становились излишне бычьими, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Мы не сильно обеспокоены пятничной распродажей и считаем ее частью ожидаемой в краткосрочной перспективе консолидации, которая обусловлена негативными факторами, связанными с циклом повышения ставок в США и укреплением американской валюты. Доллар США будет оставаться сильным в ближайшие месяцы, что отчасти отражает слабость других валют, и вызовет определенное количество волатильности. Если не считать эти краткосрочные негативные факторы, золото находится в фазе долгосрочного роста, который возобновится как только укрепление доллара США ослабнет позже в текущем году. Серебро продолжит следовать динамике котировок золота. Мы сохраняем позитивный взгляд на оба металла в долгосрочной перспективе".