Серьезных факторов, которые могли бы способствовать покупкам ОФЗ, по-прежнему нет - Уралсиб

"В целом неделю сегмент рублевого госдолга завершил неуверенным ростом котировок, примерно на 0,1–0,2 п.п., констатирует аналитик Уралсиба Ольга Стерина. Правда, рост оказался возможен несмотря на то, что рубль подешевел на 0,7% в отсутствие поддержки со стороны налоговых выплат, а цены на нефть не смогли восстановить потери, понесенные в результате критики, высказанной президентом США Трампом в адрес ОПЕК. Сейчас доходности индикативных ОФЗ следующие: у годовых ОФЗ 26214 – 7,4% годовых, у пятилетних ОФЗ 26223 – 8,1%, у десятилетних ОФЗ 26224 – 8,4%, у пятнадцатилетних ОФЗ 26225 – 8,5%. Между тем неделя запомнится инвесторам рекордным объемом размещения на аукционе ОФЗ: Минфин продал пятилетний и десятилетний выпуски в общей сложности на 57,6 млрд руб., а спрос на эти бумаги превысил 75,7 млрд руб.

"Однако мы вновь видим, что инвесторы активны лишь на первичном рынке, где можно получить премию порядка 3–5 б.п., тогда как на вторичном торговые обороты почти всю неделю были небольшими, - указывает эксперт. - Мы по-прежнему считаем, что в краткосрочной перспективе из-за неясности с санкциями каких-либо триггеров к покупке у инвесторов не будет, и, соответственно, не видим факторов, которые могли бы способствовать заметному снижению доходностей. Единственное, на что могут переключить внимание частники рынка, – это данные по инфляции за февраль, которые должны выйти на этой неделе. В свете более медленного, чем ожидалось, ускорения роста потребительских цен появились первые комментарии со стороны представителей ЦБ о том, что возобновление цикла снижения ставки возможно уже к концу текущего года. Конечно, конец года – это слишком далекий временной горизонт, но словесные интервенции тоже могут поддержать рынок".