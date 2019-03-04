Среднесрочными ориентирами по Brent выступят отметки $64-67/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки начинают неделю умеренным ростом на фоне сообщений о том, что США и КНР близки к заключению торгового соглашения. Brent достигает отметок $65,2/bbl, WTI торгуется в районе $55,9/bbl. Тема торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином продолжает позитивно влиять на нефтяной рынок, добавляя участникам рынка оптимизм в отношении перспектив спроса на "черное золото". Отметим также, что в пятницу вечером выходили данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 10 единиц до 843 штук. Это минимальные уровни с мая 2018 года. На текущей неделе внимание участников рынка привлекут данные о нефтяных запасах в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Кроме того, нефтяные котировки вместе с рисковыми активами будут реагировать на новые заявления о ходе американо-китайских торговых переговоров. Поддержку нефтяным контрактам также формируют предварительные данные от Reuters о ходе исполнения сделки в феврале. Участники сделки ОПЕК+ выполнили запланированные соглашением сокращения добычи на 101%, лидером сокращения осталась Саудовская Аравия. По сообщениям агентства, добыча нефти в странах ОПЕК находится на минимальных отметках с 2015 года. Среднесрочными ориентирами по Brent выступят отметки $64-67/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".