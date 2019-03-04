Большая доля Китая в MSCI обернется оттоком капитала из России - ITI Capital

MSCI увеличит вес китайских акций класса А в своих индексах, сообщил провайдер. Коэффициент включения повысится с 5%, до 20%, в три этапа, к ноябрю 2019 г. вместо мая 2020 г. MSCI - авторитетный бенчмарк. На него ориентируются фонды, под управлением которых находятся активы на $1,9 трлн. По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, решение MSCI повысит спрос на китайские бумаги со стороны американских и европейских институциональных клиентов, нацеленных на стратегические вложения в акции класса А.

1 Этап. При полугодовом пересмотре в мае 2019 г. коэффициент включения повышается с 5%, до 10%.

2 Этап. При квартальном пересмотре в августе 2019 г. коэффициент включения повышается с 10%, до 15%.

3 Этап. При полугодовом пересмотре в ноябре 2019 г. коэффициент включения повышается с 15%, до 20%.

По завершении этого процесса в индексе MSCI Emerging Markets (EM) будет представлено 253 А-акции китайских компаний крупной капитализации и 168 акций компаний средней капитализации, в том числе акции 27 компаний, торгующихся на бирже ChiNext. В итоге вес акций, торгующихся на биржах КНР в юанях, в MSCI EM в ноябре увеличится до 3,3%, с 0,7% (проформа).

"С учетом того, что китайские акции класса А и бумаги, торгующиеся на гонконгской бирже, занимают незначительную долю в портфелях активных управляющих фондами, а китайские паевые фонды располагают значительным объемом ликвидности, есть все предпосылки к тому, чтобы институциональные инвесторы вкладывались в эти недооцененные бумаги для увеличения своих доходов, - указывает эксперт ITI Capital. - При дальнейшем повышении коэффициента (inclusion factor) совокупный вес Китая в MSCI EM увеличится с нынешних 31,1%, до 40%, в результате чего приток пассивных средств составит $10 млрд. В итоге вес рынков Юго-Восточной Азии (ЮВА) в индексах, судя по всему, сократится до 7,7%, с 8%. Активные и пассивные портфели подвергнуться ребалансировке, чтобы учесть эти изменения".

Приток средств со стороны всех пассивных фондов в эталонные MSCI индексы, которые включают акции класса А, преимущественно бумаги медицинского, IT и промышленного секторов, может превысить $60 млрд, полагает Искандер Луцко. Совокупный приток иностранного капитала в течение 5-10 лет может превзойти $600 млрд.

"Решение MSCI вкупе с мерами Пекина по либерализации доступа к своему рынку, означает, что в этом году объем иностранных вливаний в акции класса А может составить до $100 млрд против $45 млрд в 2018 г. Влияние на Россию будет носить ограниченный характер с учетом того, что вес страны в MSCI EM не превышает 3,3%. В результате отток средств может превзойти $100 млн", - прогнозирует главный инвестиционный стратег ITI Capital.