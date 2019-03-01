С учётом сезонного фактора, с прицелом на март цены на нефть могут скорректироваться на 10-15% - ГК "ФИНАМ"

"На рынке сырья ситуация в пятницу почти нейтральная. Индекс промышленных металлов в первой половине дня прибавил почти 0.4%. Цены на медь и алюминий растут на 0.5%, никель прибавляет почти 1.5%, а вот платина и палладий теряют по 0.5%. Цена тройской унции золота снижается на 0.5%, до 1305$. Котировки нефти марки Брент торгуются нейтрально, оставаясь на уровне 66$ за баррель. С учётом сезонного фактора, с прицелом на март цены на нефть могут скорректироваться на 10-15%", - комментирует ситуацию эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.