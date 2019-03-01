У российского рынка акций не хватает мотивации для роста - "Открытие Брокер"

"При достаточно позитивном фоне у российского рынка не хватает мотивации для роста. Неожиданно солидный рост американской экономики в IV квартале вновь возвращает на первый план вопрос о возможном повышении ставки ФРС раньше, чем это ожидают на рынке. Соответственно, инвесторы склонны проводить ревизию привлекательности рискованных активов. К тому же у российских активов остаётся нерешённым вопрос будущих американских ограничений, которые, вероятно, не будут столь "суровыми", но всё же усложнят жизнь отечественной экономике. К слову говоря, индекс активности в обрабатывающих отраслях РФ снизился в феврале до 50,1 п. с 50,9 п. в январе. Активность на рынке немного снизилась, и к середине дня объём сделок на основной секции "Московской Биржи" едва составил 14 млрд рублей. Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в пределах 0,7% в начале торгов. На вечер остаётся довольно много статистики, включая доходы и расходы американцев, а также цены личного потребления. Позднее выйдут индексы производственной активности, а также индикатор потребительского доверия университета Мичигана. Однако в начале торгов американские инвесторы будут действовать на волне информации о подготовке саммита лидеров США и КНР для подписания торгового соглашения. Отечественный рынок не участвует во внешнем оптимизме, продолжая консолидацию в ожидании новостей по американским ограничениям для РФ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.