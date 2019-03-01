Устойчивость рубля не вселяет уверенности - БКС

"Рубль завершает неделю на уровнях, близких к 65,8 - набор позитивных факторов позволяет курсу российской валюты сохранять устойчивость. Однако перспективы следующей недели не вселяют оптимизма. С одной стороны, за минувшую неделю рубль в существенной мере не поддавался каким-либо пессимистичным настроениям. Налоговый период, фиксация нефтяных цен выше 66$, а также оптимизм по торговым переговорам между США и Китаем оказывали рублёвому активу соответствующую поддержку. Однако с другой стороны, мы полагаем, что уже сейчас можно заметить возвращение инертности в рубле по отношению к "хорошим новостям". Другими словами, текущая динамика рубля, по нашим оценкам, является слабовыраженной. Мы полагаем, что такое положение дел характеризуется неустойчивостью курса нацвалюты, поддерживаемой набором позитивных факторов, а скорее условной изоляцией движений в рубле от факторов внешнего позитива. Главной причиной для такой изоляции мы продолжаем считать санкционный риск для РФ, возросший после публикации законопроекта DASKA. Если на этой неделе рубль демонстрировал просто слабый отклик на рыночный позитив, то в перспективе следующей недели мы видим риски возвращения ослабления в движение курса. С окончанием налогового периода, а также возможного отсутствия позитивных новостей санкционный "дамоклов меч" может снова захватить внимание инвесторов. Мы полагаем, что триггером для усиления санкционного фактора давления на рубль может стать установление Конгрессом сроков рассмотрения предложенного законопроекта. Заметим, что сохранение "бокового" движения в рубле на следующей неделе также видится вероятным. Поддержка нефтяного рынка, вероятно, окажется вблизи текущих уровней. Однако "аппетиты к покупке риска" могут получить позитивные импульсы как со стороны очередного "порционного" оптимизма по торговой сделке США и Китая, так и со стороны прогнозов из Поднебесной в ходе заседания Коммунистической партии Китая, стартующего 5 марта. Мы по-прежнему полагаем, что перспективы рубля даже в месячной перспективе продолжают слабеть. Ожидаемый диапазон для движения курса рубля на неделю - 65,6-66,8 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.