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Главная / Аналитикам / Аналитика / Устойчивость рубля не вселяет уверенности - БКС
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01 марта 2019 года 16:08
Устойчивость рубля не вселяет уверенности - БКС
"Рубль завершает неделю на уровнях, близких к 65,8 - набор позитивных факторов позволяет курсу российской валюты сохранять устойчивость. Однако перспективы следующей недели не вселяют оптимизма. С одной стороны, за минувшую неделю рубль в существенной мере не поддавался каким-либо пессимистичным настроениям. Налоговый период, фиксация нефтяных цен выше 66$, а также оптимизм по торговым переговорам между США и Китаем оказывали рублёвому активу соответствующую поддержку. Однако с другой стороны, мы полагаем, что уже сейчас можно заметить возвращение инертности в рубле по отношению к "хорошим новостям". Другими словами, текущая динамика рубля, по нашим оценкам, является слабовыраженной. Мы полагаем, что такое положение дел характеризуется неустойчивостью курса нацвалюты, поддерживаемой набором позитивных факторов, а скорее условной изоляцией движений в рубле от факторов внешнего позитива. Главной причиной для такой изоляции мы продолжаем считать санкционный риск для РФ, возросший после публикации законопроекта DASKA. Если на этой неделе рубль демонстрировал просто слабый отклик на рыночный позитив, то в перспективе следующей недели мы видим риски возвращения ослабления в движение курса. С окончанием налогового периода, а также возможного отсутствия позитивных новостей санкционный "дамоклов меч" может снова захватить внимание инвесторов. Мы полагаем, что триггером для усиления санкционного фактора давления на рубль может стать установление Конгрессом сроков рассмотрения предложенного законопроекта. Заметим, что сохранение "бокового" движения в рубле на следующей неделе также видится вероятным. Поддержка нефтяного рынка, вероятно, окажется вблизи текущих уровней. Однако "аппетиты к покупке риска" могут получить позитивные импульсы как со стороны очередного "порционного" оптимизма по торговой сделке США и Китая, так и со стороны прогнозов из Поднебесной в ходе заседания Коммунистической партии Китая, стартующего 5 марта. Мы по-прежнему полагаем, что перспективы рубля даже в месячной перспективе продолжают слабеть. Ожидаемый диапазон для движения курса рубля на неделю - 65,6-66,8 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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01 марта 2019 года 17:27
С учётом сезонного фактора, с прицелом на март цены на нефть могут скорректироваться на 10-15% - ГК "ФИНАМ"
"На рынке сырья ситуация в пятницу почти нейтральная. Индекс промышленных металлов в первой половине дня прибавил почти 0.4%. Цены на медь и алюминий растут на 0.5%, никель прибавляет почти 1.5%, а вот платина и палладий теряют по 0.5%. Цена тройской унции золота снижается на 0.5%, до 1305$.... читать дальше
.01 марта 2019 года 12:15
" Цены на нефть растут благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальных площадках в отношении рисковых активов. Кроме того, рыночные игроки позитивно переоценивают перспективы сделки ОПЕК+, сокращая опасения относительно возможного переизбытка предложения сырья на рынке. Сегодня были... читать дальше
.01 марта 2019 года 10:29
"Технически нефть Brent остается зажатой в диапазоне 63-68 долл./барр. Несмотря на очевидную перегретость, перехода к нижней границе диапазона пока не произошло: крепкий евро и надежды на скорое заключение торговой сделки США с КНР поддерживают аппетит к риску и способствуют удержанию нефти на... читать дальше
.01 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в пятницу. Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:45
Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС
"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:28
"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:00
Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro
"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам... читать дальше
.28 февраля 2019 года 14:20
Движение котировок нефти в коридоре 50-70 долларов за баррель позволяет США стать чистым экспортером "черного золота" - Julius Baer
Цены на нефть отыграли часть потерь начала недели после публикации еженедельной статистики по американскому рынку, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Свежие официальные данные показали неожиданное падение запасов сырья на фоне резкого сокращения импорта.... читать дальше
.28 февраля 2019 года 12:31
"Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням "до сообщения Трампа в Twitter". Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня... читать дальше
.28 февраля 2019 года 11:24
"Нефтяные цены умеренно корректируются после более чем 2% роста накануне. Текущие котировки Brent $66/bbl, WTI $56.7/bbl. В ходе торгов среды драйвером роста нефтяных цен выступила статистика от Минэнерго США и заявления Министра энергетики Саудовской Аравии. Коммерческие запасы нефти в США по... читать дальше
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