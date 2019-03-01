Динамика отечественного рынка акций в марте будет зависеть от внешнего и внутреннего новостных потоков - УК "Райффайзен Капитал"

В первый день весны отечественный фондовый рынок не торопится расти вслед за "зеленеющими" европейскими и азиатскими площадками. Индекс МосБиржи снижается на 0,3%, а РТС – на 2%. Дело в том, что оптимизм глобальных инвесторов главным образом связан с макроданными по Китаю и ЕС, подогревающими интерес конкретно к этим регионам. В отношении России продолжает довлеть санкционный риск, который заметно сдерживает интерес участников рынков к отечественным активам. Нефть, несмотря на имеющиеся драйверы роста в виде сокращения экспорта ОПЕК+ в феврале на уровне 125% от планового, пока не выходит из "боковика" $65-66 за баррель Brent, что также не оказывает поддержки отечественному рынку. Мы ожидаем, что динамика отечественного рынка в марте будет зависеть как от внешнего новостного потока (особенно важен прогресс в торговых переговорах США и Китая), так и от внутреннего (детализации противороссийских санкций в отношении нефтегазового сектора)", - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.