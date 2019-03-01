Укрепление рубля символическое - Аналитика Онлайн

"Отечественная валюта начала сегодняшний день ростом против доллара и евро. Однако укрепление достаточно символическое - в рамках нескольких копеек. Мы по-прежнему сохраняем свои рекомендации. Напомним, что ранее мы уже неоднократно говорили о том, что диапазон от 65 до 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Мы ожидаем смещения торгового диапазона в район 67-68 рублей за доллар", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.