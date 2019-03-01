Атон начал анализ En+ с рейтингом "выше рынка" для его GDR

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение En+ (MOEX: ENPL), сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова, Александра Корнилова и Ангелины Глазовой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+, рассчитанная экспертами "Атона", составляет $12 за штуку. Рейтинг для этих бумаг был дан "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $11,22 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9 за штуку.