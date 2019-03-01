На российском рынке доллар продолжает встречать сопротивление вблизи отметки 66 руб. - ИК "Велес Капитал"

"На российском рынке доллар продолжает встречать сопротивление вблизи отметки 66 руб., попытки протестировать и закрепиться на данном уровне пока остаются безуспешными, - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Несмотря на очередной всплеск санкционной риторики в феврале, рубль в динамике за последний месяц чувствовал себя заметно лучше других валют на развивающихся рынках. Так, отечественная валюта потеряла за последний месяц в паре с долларом 0,5%, тогда как, например, потери турецкой лиры составили 2,9%, бразильского реала - 2,5%, южноафриканского рэнда - 6,1%. Впрочем, такому результату отечественная валюта обязана прежде всего тем, что санкционная тематика пока не получила своего продолжения, а обновленный законопроект о санкциях уже не удивил инвесторов. Кроме того, определенную поддержку рублю оказали и цены на нефть, прибавившие за последний месяц чуть более 6%. С учетом того, что санкционный фон вновь постепенно стабилизировался, рубль сможет ощутить общее улучшение аппетита инвесторов после того, как в торговых переговорах между США и Китаем наметился прогресс. Кроме того, на внутреннем межбанковском рынке пока сохраняется эффект от недавно завершенного налогового периода. Сегодня в банковскую систему возвращаются 317,3 млрд руб., размещенных два дня назад в рамках операций "тонкой настройки", однако средства не задержатся на корсчетах, так как регулятор проведет новый депозитный аукцион с лимитом 300 млрд руб. и сроком размещения на 3 дня. Тем не менее, перспективы закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 66-67 руб. в марте, на наш взгляд, остаются в силе".