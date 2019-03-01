При текущих ценах на нефть и макропоказателях относительно справедливыми считаем уровни вблизи 63-64 руб./долл. - Промсвязьбанк

" В целом, подводя итоги февраля, можно отметить, что внешние условия для рубля в этот период (после бурно позитивного января) были преимущественно нейтральными, что нашло отражение и в паре доллар/рубль – в течение последнего месяца пара консолидировалась в нешироком диапазоне 65-67. Мы продолжаем считать, что фундаментальный потенциал для укрепления российской валюты еще

сохраняется (при текущих ценах на нефть и макропоказателях относительно справедливыми считаем уровни вблизи 63-64 руб./долл.) и на фоне сезонно сильного текущего счета в ближайшие 1-2 мес. локальная недооценка рубля может быть нивелирована. Однако в случае заметного роста в этот период санкционных рисков вероятность нивелирования недооценки заметно снизится. Пара доллар/рубль переместилась в верхнюю часть диапазона 65-66, и сегодня ожидаем продолжения консолидации вблизи этих уровней", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.