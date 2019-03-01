Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66-67.5/bbl - "Нордеа Банк"

" Цены на нефть растут благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальных площадках в отношении рисковых активов. Кроме того, рыночные игроки позитивно переоценивают перспективы сделки ОПЕК+, сокращая опасения относительно возможного переизбытка предложения сырья на рынке. Сегодня были опубликованы индексы PMI от Caixin в Китае. Данные по деловой активности в промышленности оказались лучше, чем ожидания рынка и официальные показатели. На этом фоне сырьевые активы получают поддержку в ходе утренних торгов пятницы. Отдельное внимание рыночные игроки обратили на данные агентства Reuters, которое сообщило о том, что экспорт венесуэльской нефти в феврале снизился на 40% (до 0,92 mnb/d) на фоне санкций, введенных США. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66-67.5/bbl", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".