Изменения в составах индексов MSCI EM приведут к оттоку $0,7 млрд из акций РФ - "ВТБ Капитал"

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Повышение веса Китая в индексах MSCI и включение в них Саудовской Аравии и Аргентины приведет к оттоку пассивно-управляемых средств из акций РФ на уровне $0,7 млрд с мая по ноябрь 2019 года, а в целом отток пассивно-управляемых средств из уже находящихся в индексах MSCI акций развивающихся рынков за этот период составит $20 млрд, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по акциям РФ Ильи Питерского.

Индексный провайдер MSCI объявил итоги консультации с инвесторами относительно повышения веса китайских акций в своих индексах. По итогам опроса, MSCI сообщил, что оно будет проходить в три этапа и завершится в ноябре 2019 года. Первый этап повышения начнется в мае. После завершения всех трех этапов в ноябре удельный вес китайских А-акций составит 3,2% по сравнению с текущими 0,7%.

Речь идет о так называемых А-акциях, которые номинированы в юанях и зарегистрированы и обращаются на биржах материкового Китая - в Шанхае и Шэньчжэне.

Акции, торгующиеся на площадке ChiNext, будут включены в индекс впервые.

Кроме того, в 2019 году MSCI добавит в свои индексы акции Саудовской Аравии и Аргентины, напоминает И.Питерский.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.